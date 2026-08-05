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MV odmieta tvrdenia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému
Opozičné PS v stredu informovalo, že MV SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia hnutia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii. Na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Rezort konštatuje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu s tým, že to vyplýva aj z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavom, ktorý identifikuje jeho výrobcu. „Zariadenie je súčasťou uzavretej a izolovanej komunikačnej infraštruktúry bez prístupu tretích strán. Komunikovať môže výlučne s vyhradeným informačným systémom ministerstva, ktorý zabezpečuje správu a monitorovanie jeho stavu a preberanie vytvorených záznamov,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, technické zariadenie vytvára iba záznamy v rozsahu potrebnom na zákonom požadované zdokumentovanie porušenia pravidiel cestnej premávky. Podľa slov Neumanna zariadenie vykonáva technickú analýzu správania vozidiel na cestnej komunikácii. Samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k nim prístup.
„Samotné spracovanie záznamov prebieha až po ich bezpečnom prenose do vlastných informačných systémov MV SR. V nich sa vykoná kontrola záznamu, overenie jeho autentickosti a posúdenie jeho relevantnosti z hľadiska platných právnych predpisov. Až následne môže byť záznam vyhodnotený a ďalej spracovaný podľa určených pravidiel,“ objasnili z rezortu vnútra. Tretie strany preto prostredníctvom technického zariadenia nemajú prístup k databázam ani údajom ministerstva.
MV SR upozorňuje, že certifikát, na ktorý sa predstavitelia PS odvolávali v súvislosti s dodávkou desiatich zariadení nemeckej výroby, sa týka iného typu technického zariadenia. Rovnako aj uvádzaná zmluva súvisí s iným druhom cestných rýchlomerov používaných v mobilnom nasadení.
Neumann priblížil, že MV SR pokračuje v realizácii projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky - ASOPPCP. Míľnik stanovený na jún 2026 bol splnený. Systém bol vyvinutý a nasadený v prostredí ministerstva a v súčasnosti sa postupne uvádza do pilotnej prevádzky v produkčnom prostredí so zvýšeným dohľadom a priebežným dolaďovaním. „Projekt nepredstavuje iba nákup radarov. Ide o komplexnú digitalizáciu a automatizáciu spracovania dopravných priestupkov - od prijatia a vyhodnotenia záznamov z technických zariadení cez evidenciu a archiváciu dôkazového materiálu až po jeho využitie v správnom konaní. Súčasťou systému bude aj elektronické doručovanie, tvorba analytických a štatistických výstupov a elektronická výmena údajov medzi príslušnými inštitúciami,“ priblížil hovorca rezortu vnútra. Stacionárne radary v rámci pilotnej fázy budú nainštalované do 30. augusta.
Opozičné PS v stredu informovalo, že MV SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
Rezort konštatuje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu s tým, že to vyplýva aj z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavom, ktorý identifikuje jeho výrobcu. „Zariadenie je súčasťou uzavretej a izolovanej komunikačnej infraštruktúry bez prístupu tretích strán. Komunikovať môže výlučne s vyhradeným informačným systémom ministerstva, ktorý zabezpečuje správu a monitorovanie jeho stavu a preberanie vytvorených záznamov,“ uviedol hovorca. Ako doplnil, technické zariadenie vytvára iba záznamy v rozsahu potrebnom na zákonom požadované zdokumentovanie porušenia pravidiel cestnej premávky. Podľa slov Neumanna zariadenie vykonáva technickú analýzu správania vozidiel na cestnej komunikácii. Samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k nim prístup.
„Samotné spracovanie záznamov prebieha až po ich bezpečnom prenose do vlastných informačných systémov MV SR. V nich sa vykoná kontrola záznamu, overenie jeho autentickosti a posúdenie jeho relevantnosti z hľadiska platných právnych predpisov. Až následne môže byť záznam vyhodnotený a ďalej spracovaný podľa určených pravidiel,“ objasnili z rezortu vnútra. Tretie strany preto prostredníctvom technického zariadenia nemajú prístup k databázam ani údajom ministerstva.
MV SR upozorňuje, že certifikát, na ktorý sa predstavitelia PS odvolávali v súvislosti s dodávkou desiatich zariadení nemeckej výroby, sa týka iného typu technického zariadenia. Rovnako aj uvádzaná zmluva súvisí s iným druhom cestných rýchlomerov používaných v mobilnom nasadení.
Neumann priblížil, že MV SR pokračuje v realizácii projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky - ASOPPCP. Míľnik stanovený na jún 2026 bol splnený. Systém bol vyvinutý a nasadený v prostredí ministerstva a v súčasnosti sa postupne uvádza do pilotnej prevádzky v produkčnom prostredí so zvýšeným dohľadom a priebežným dolaďovaním. „Projekt nepredstavuje iba nákup radarov. Ide o komplexnú digitalizáciu a automatizáciu spracovania dopravných priestupkov - od prijatia a vyhodnotenia záznamov z technických zariadení cez evidenciu a archiváciu dôkazového materiálu až po jeho využitie v správnom konaní. Súčasťou systému bude aj elektronické doručovanie, tvorba analytických a štatistických výstupov a elektronická výmena údajov medzi príslušnými inštitúciami,“ priblížil hovorca rezortu vnútra. Stacionárne radary v rámci pilotnej fázy budú nainštalované do 30. augusta.
Opozičné PS v stredu informovalo, že MV SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.