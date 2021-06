MV: Okrem polície by mali podliehať nezávislej kontrole aj iné zložky

Bratislava 17. júna (TASR) – Okrem polície by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie aj ďalšie bezpečnostné zložky, tvrdí Ministerstvo vnútra (MV) SR. Intenzívne sa chce preto zaoberať otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé orgány. Alternatívou je vytvorenie jednej generálnej inšpekcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.



"Vychádzajúc z udalostí uplynulých týždňov je potrebné zamyslieť sa nad spôsobom kontroly aj policajno-bezpečnostných zložiek, napríklad Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ktoré v súčasnosti nemajú nezávislú inšpekciu, ktorá by preverovala ich postupy a pochybnosti k ich práci, ktorými je v súčasnosti zahltený mediálny priestor," zdôvodnila Túrosová.



Existencia dohľadu nad všetkými zložkami podľa ministerstva pomôže pri riešení sporných prípadov a zároveň vybuduje dôveru verejnosti v ich spravodlivé fungovanie. "V súčasnosti je polícia ako jediná viacúrovňovo kontrolovaná, čo aj s prihliadnutím na terajšiu situáciu nepovažujeme za spravodlivé. Evokuje to dojem, že je nevyhnutné, aby bol kontrolovaný len Policajný zbor nezávislou inšpekciou, pritom aj ostatné zložky by mali podliehať kontrole nezávislej inštitúcie," komentovala Túrosová.



V rámci pripravovanej reformy polície rezort prehodnocuje postavenie existujúceho Úradu inšpekčnej služby, ktorý kontroluje políciu. Záväzok je súčasťou programového vyhlásenia vlády. "Súčasný stav aj s ohľadom na aktuálne dianie analyzujeme. Už teraz môžeme povedať, že ide o významný proces, ktorý si vyžiada určitý čas a najmä širokú odbornú diskusiu. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti je Policajný zbor a jeho postupy v konaniach kontrolované prokurátorom, súdom a nakoniec aj Úradom inšpekčnej služby," pripomenula Túrosová.