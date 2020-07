Rezort vnútra plánuje vyhlásiť nové obstarávanie na tabuľky s EČ

Bratislava 19. júla (TASR) - Zákazka Ministerstva vnútra (MV) SR na výrobu a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (EČ) je už zrušená. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ministerstvo v súčasnosti pripravuje nové verejné obstarávanie, vyhlásiť ho má v najbližšom čase. Zmluvný vzťah so súčasným dodávateľom platí do konca tohto roka, priblížil pre TASR tlačový odbor MV SR. Zároveň rezort uvažuje aj o zmenách v súčasnom systéme národnej evidencie vozidiel.



Systém národnej evidencie vozidiel spustilo MV SR pred piatimi rokmi. Momentálne sa začínajú diskusie o jeho zmenách. "Určité predstavy už máme, treba ich však pretaviť do konkrétnych návrhov, čo chceme robiť v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou. Samozrejme, vyžiada si to zmenu v doterajšej legislatíve a informačných systémoch," načrtlo MV SR. Všetky administratívne činnosti okolo zmeny evidencie vozidla v súčasnosti zabezpečuje pracovisko rezortu v Slovenskej Ľupči, tzv. centrálny dopravný inšpektorát, kde pripravia na odoslanie tabuľky aj s dokladmi a majiteľovi či držiteľovi vozidla ich doručí kuriér.



MV SR vyhlásilo verejné obstarávanie na tabuľky s EČ v auguste 2019 po tom, ako bezodplatne získalo do vlastníctva ich dizajny. Predpokladaná hodnota zákazky bola skoro 34,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ÚVO po kontrole nariadil zrušiť zákazku v máji tohto roka, ministerstvo sa neodvolalo.