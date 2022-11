Platnosť dočasných útočísk s dátumom do konca roka sa predĺži

Bratislava 18. novembra (TASR) - Platnosť dočasných útočísk, ktoré majú na doklade pôvodný dátum platnosti do konca roka 2022, sa automaticky predlžuje do 4. marca 2023. Nové doklady sa odídencom vydávať nebudú, naďalej budú platiť pôvodné. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Ministerstvo vnútra eviduje prípady, keď zamestnávateľ odmietal predĺžiť pracovnú zmluvu a vyžaduje od odídencov a odídenkýň, aby im predložili potvrdenia platné do 4. marca 2023 napriek tomu, že sa platnosť dočasného útočiska predlžuje automaticky," vysvetlil rezort.



Ako upozornil, originalitu a trvanie platnosti dokladu o dočasnom útočisku si možno overiť aj online na stránke ministerstva vnútra (https://lnk.sk/zf01). Netreba teda ísť na cudzineckú políciu ani do veľkokapacitného centra.