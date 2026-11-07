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MV: Po nesprávnom vyradení vozidla treba kontaktovať poisťovňu
Ministerstvo vnútra finalizuje čistenie databázy evidencie vozidiel po viac ako 20 rokoch.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Pri vyraďovaní dlhodobo nepoistených vozidiel môžu nastať chyby. Ak úrady vyradia vozidlo, ktoré povinné zmluvné poistenie (PZP) má, držiteľ musí bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Na sociálnej sieti na to v súvislosti s finalizáciou čistenia databáz od dlhodobo nepoistených vozidiel upozornilo ministerstvo vnútra (MV).
„Pri tak enormnom objeme vozidiel a spracovaných dát v informačných systémoch ministerstvo vnútra nevylučuje, že sa môžu objaviť individuálne prípady vyradenia vozidla aj napriek uzatvorenému PZP. V takýchto situáciách ministerstvo vnútra vždy aktívne zabezpečuje nápravu a komunikuje s dotknutým občanom. Našou prioritou je čo najrýchlejšia náprava a minimalizovanie komplikácií pre občana,“ uviedol rezort.
V prípade, že bolo vozidlo vyradené pre neúplné alebo nesprávne údaje o poistení, treba bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Tá správnosť údajov overí a zabezpečí ich opravu v informačných systémoch. Držiteľovi vozidla vydá aj potvrdenie. Na základe neho sa potom dá ktorýkoľvek dopravný inšpektorát požiadať o nápravu. Podobný postup platí aj v prípade, ak boli údaje správne a PZP platné. Poisťovňu treba o potvrdenie požiadať. Obyvatelia nájdu postup aj na oficiálnom webe nepoistenevozidlo.sk.
Ministerstvo vnútra finalizuje čistenie databázy evidencie vozidiel po viac ako 20 rokoch. Dlhodobo nepoistené vozidlá na základe novej legislatívy vyraďuje z evidencie. Ide o prvú etapu zavádzania nových pravidiel kontroly PZP. Všetci držitelia vozidiel budú o prípadnom vyradení ich auta z evidencie informovaní.
„Pri tak enormnom objeme vozidiel a spracovaných dát v informačných systémoch ministerstvo vnútra nevylučuje, že sa môžu objaviť individuálne prípady vyradenia vozidla aj napriek uzatvorenému PZP. V takýchto situáciách ministerstvo vnútra vždy aktívne zabezpečuje nápravu a komunikuje s dotknutým občanom. Našou prioritou je čo najrýchlejšia náprava a minimalizovanie komplikácií pre občana,“ uviedol rezort.
V prípade, že bolo vozidlo vyradené pre neúplné alebo nesprávne údaje o poistení, treba bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Tá správnosť údajov overí a zabezpečí ich opravu v informačných systémoch. Držiteľovi vozidla vydá aj potvrdenie. Na základe neho sa potom dá ktorýkoľvek dopravný inšpektorát požiadať o nápravu. Podobný postup platí aj v prípade, ak boli údaje správne a PZP platné. Poisťovňu treba o potvrdenie požiadať. Obyvatelia nájdu postup aj na oficiálnom webe nepoistenevozidlo.sk.
Ministerstvo vnútra finalizuje čistenie databázy evidencie vozidiel po viac ako 20 rokoch. Dlhodobo nepoistené vozidlá na základe novej legislatívy vyraďuje z evidencie. Ide o prvú etapu zavádzania nových pravidiel kontroly PZP. Všetci držitelia vozidiel budú o prípadnom vyradení ich auta z evidencie informovaní.