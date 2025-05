Rezort vnútra: Po strate dokladov neplatí ani ich elektronická verzia

Bratislava 19. mája (TASR) - Po nahlásení straty či krádeže občianskeho alebo vodičského preukazu na polícii strácajú automaticky platnosť aj ich digitálne verzie v aplikáciách eDoklady a eIdentita. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. V súvislosti s blížiacou sa dovolenkovou sezónou zároveň pripomenul, že v prípade straty existuje možnosť zablokovať fyzický občiansky preukaz z akéhokoľvek miesta na svete.



„Na portáli Slovensko.sk je služba prevádzkovaná ministerstvom vnútra pod názvom Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov,“ ozrejmil hovorca. Ako dodal, slúži najmä na úpravu kontaktných údajov držiteľmi dokladov. „Okrem toho však služba modifikácia kontaktných údajov umožňuje zadať takzvaný diskrétny údaj potrebný pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu,“ priblížil.



Vysvetlil, že je to krátke heslo, ktoré sa uloží do systému. „V prípade straty či krádeže občianskeho preukazu potom použijete príbuznú elektronickú službu nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom,“ podotkol Neumann. K danej službe sa netreba prihlasovať, pretože občan so strateným dokladom sa nemá s čím prihlásiť. „Služba si od vás vyžiada vaše meno, priezvisko, rodné číslo a predovšetkým diskrétny údaj,“ priblížil. Ako podotkol, v takomto prípade je občan povinný si do 30 dní požiadať o nový občiansky preukaz.