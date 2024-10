Počet trestných stíhaní v súvislosti s extrémizmom vlani mierne klesol

Bratislava 3. októbra (TASR) - Počet trestných stíhaní v súvislosti s extrémizmom v roku 2023 oproti roku 2022 mierne klesol, zo 107 na 95. Vyplýva to z Monitorovacej správy o stave extrémizmu v SR za obdobie rokov 2022 a 2023, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Napriek tomu, že počet začatých trestných stíhaní v roku 2023 poklesol, pomer obvinených osôb k počtu trestných stíhaní sa zvýšil z 57 na 62," doplnil rezort.



V monitorovanom období boli podľa ministerstva najpočetnejšie trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu práv a slobôd (44) či trestné činy prechovávania extrémistických materiálov (32). Pri týchto trestných činoch vidí rezort aj najvyšší nárast oproti roku 2022. Bezpečnostné zložky zaznamenali viac prípadov aj pri podnecovaní k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, registrovali ich 13. V minulom roku bolo podľa správy 55,5 percenta extrémistických trestných činov spáchaných vo virtuálnom prostredí.



"V monitorovanom období boli takmer výlučnými páchateľmi extrémistickej trestnej činnosti na území SR osoby mužského pohlavia. Z celkového počtu obvinených v rokoch 2022 a 2023 tvorili v priemere 11,9 percenta obvinení páchatelia z radov študentov," uviedlo ministerstvo.



Z materiálu takisto vyplýva, že v rokoch 2022 a 2023 na Slovensku dominoval pravicový extrémizmus. Takíto extrémisti sa začiatkom roku 2022 venovali kritike protipandemických opatrení. V dôsledku vypuknutia vojny na Ukrajine sa do popredia dostali naratívy súvisiace s migráciou, humanitárnou pomocou či energetickou krízou.



Ministerstvo v monitorovanom období nezaznamenalo významnejšiu aktivitu ľavicovo orientovaných extrémistov. "Vzhľadom na ich nenásilný charakter, nízky počet aktívnych členov a roztrieštenosť scény sa prívrženci ľavicovej scény zameriavali len na organizovanie nenásilných podujatí," napísal rezort.



Riziko hrozby zo strany islamského extrémizmu sa podľa materiálu prehĺbilo po teroristickom útoku Hamasu na Izrael.