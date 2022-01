Podmienkou vstupu do polície by mohlo byť výlučne slovenské občianstvo

Bratislava 1. januára (TASR) - Do Policajného zboru by po novom mohli prijímať iba uchádzačov, ktorí nemajú iné ako slovenské štátne občianstvo. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Podmienka výlučného štátneho občianstva Slovenskej republiky je odôvodnená tým, že služobný pomer policajta sa zakladá k štátu, teda k Slovenskej republike a vernosť Slovenskej republike sľubuje v služobnej prísahe každý občan pri vzniku jeho služobného pomeru," zdôvodnil rezort.



Úpravou reaguje aj na navrhované zmeny v zákone o štátnom občianstve, ktoré umožňujú nadobúdať cudzie štátne občianstvo bez straty slovenského. O novele, týkajúcej sa získavania občianstva, by mal parlament rokovať v druhom čítaní na februárovej schôdzi.



Cieľom predloženej novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru má byť zatraktívnenie štátnej služby policajtov a zvýšenie transparentnosti pri jej vykonávaní. Do polície by sa podľa návrhu mohli opäť prijímať už 18-roční uchádzači. Legislatíva upravuje tiež požiadavky na policajtov a podobu majetkových priznaní. Zvýšiť sa má aj príspevok na bývanie a zaviesť sa má náborový či motivačný príspevok.