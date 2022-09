MV: Podmienky v horách sa zmenili, odporúča sa zimný výstroj a výzbroj

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vo vysokohorskom prostredí sa počas uplynulých dní vplyvom chladného vzduchu výrazne zmenili podmienky na vykonávanie aktivít. Odporúča sa zimný výstroj a výzbroj. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Apelujeme na návštevníkov horských oblastí, aby nepodceňovali podmienky v horách, aby svoju trasu dôkladne plánovali a aby dodržiavali odporúčania a pokyny Horskej záchrannej služby (HZS). Majte na pamäti, že túra sa nekončí na vrchole, ale až po bezpečnom návrate domov," zdôraznil riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Horská služba s príchodom jesennej turistickej sezóny odporúča sledovať predpoveď počasia, výstrahy na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, poľského hydrometeorologického ústavu a HZS. Rovnako radí informovať blízkych o pohybe, ubytovaní a plánovaných túrach.



Do hôr treba ísť podľa HZS adekvátne vystrojený a kondične dobre pripravený. Pri výbere túry treba zohľadniť svoj zdravotný stav a vek detí. Oblečenie na hory je potrebné vrstviť, nosiť turistickú nepremokavú obuv. "Zoberte si so sebou svetlomet, zapaľovač, vreckový nožík a mobilný telefón," radia záchranári.



V prípade úrazu alebo v núdzovej situácii treba volať na nonstop dispečing HZS 18300. Pri úrazoch či navigácii v teréne pomôže aj Aplikácia HZS a poistenie pre zásah HZS. Deti do 18 rokov poistenie pre takýto zásah nemusia mať uzavreté.