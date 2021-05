Poriečna polícia oslavuje 70. výročie

Bratislava 20. mája (TASR) - Poriečne oddelenie útvaru služby poriadkovej polície Policajného zboru v Bratislave tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia. Pôsobí na celom území Slovenska. Vo štvrtok ho navštívil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



Poriečna polícia je podľa ministra dôležitou súčasťou Policajného zboru. „Tento rok poriečni policajti vypátrali krátku strelnú zbraň so šiestimi kusmi nábojov a ručný granát bez výbušnej zložky.



Medzi ich najväčšie úspechy patrí dohľadanie piatich kusov zbraní po 12 rokoch od ich zahodenia pod polmetrovým nánosom bahna, ako aj nájdenie zbrane rozloženej na tri časti z úkladnej vraždy v Limbachu z roku 2017,“ ocenil šéf rezortu.



Poriečna polícia má sedem potápačov s kvalifikáciou na ponor do hĺbky nad 30 metrov, štyroch na ponor do hĺbky do 30 metrov a troch na ponor do hĺbky 12 metrov. Zároveň má troch psovodov a štyri vycvičené služobné psy, z toho dva sú vycvičené na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok, jeden na vyhľadávanie mŕtvolných pachov a jeden je špecialista na záchranárske práce. V oblasti využitia služobnej kynológie sú nasadzovaní do priameho výkonu služby a na pátracie akcie po nezvestných osobách, ako aj v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.



Ako vyzdvihlo ministerstvo, poriečne oddelenie zabezpečovalo najmä v prvom kole opatrení proti šíreniu ochorenia COVID–19 činnosť pri kontrole osôb na štátnych hraniciach s Rakúskou republikou, ako aj doprovody repatriantov pri návrate zo zahraničia.