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MV: Postup pri tendri na automatizované radary zohľadní závery ÚVO
ÚVO zistil pri tendri viacero porušení.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR berie na vedomie výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k verejnému obstarávaniu zákazky „Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky“. Deklaruje, že v tendri bude pokračovať v zákonnom rámci.
„Ďalší postup bude nastavený tak, aby zohľadnil závery ÚVO, umožnil odstránenie identifikovaných pochybností a zároveň zachoval verejný záujem na vybudovaní systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti cestnej premávky a efektívnemu spracovaniu dopravných deliktov,“ uviedol hovorca MV SR Matej Neumann. Rezort podľa jeho slov preverí nastavenie požiadaviek tak, aby bol spôsob overovania technických schopností a výkonnostných parametrov „maximálne objektívny, transparentný a v súlade s princípmi verejného obstarávania“.
V súvislosti s kontrolou ÚVO Neumann zdôraznil, že zistenia sa týkajú predovšetkým procesných a dokumentačných aspektov verejného obstarávania. „Neznamenajú, že samotný projekt automatizovaného odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je technicky nerealizovateľný, alebo že požiadavky verejného obstarávania boli nastavené v prospech konkrétneho dodávateľa,“ upozornil.
Pripomenul zároveň, že kontrolu inicioval samotný rezort ešte pred uzatvorením zmluvy, aby tak zabezpečil nezávislé posúdenie nastavenia verejného obstarávania pred prijatím rozhodnutia o výsledku súťaže a pred vznikom zmluvného záväzku.
ÚVO zistil pri tendri viacero porušení. Ministerstvu vnútra vyčíta napríklad neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Poukazuje tiež na na neprimerane krátke predĺženie lehoty na prekladanie ponúk.
„Ďalší postup bude nastavený tak, aby zohľadnil závery ÚVO, umožnil odstránenie identifikovaných pochybností a zároveň zachoval verejný záujem na vybudovaní systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti cestnej premávky a efektívnemu spracovaniu dopravných deliktov,“ uviedol hovorca MV SR Matej Neumann. Rezort podľa jeho slov preverí nastavenie požiadaviek tak, aby bol spôsob overovania technických schopností a výkonnostných parametrov „maximálne objektívny, transparentný a v súlade s princípmi verejného obstarávania“.
V súvislosti s kontrolou ÚVO Neumann zdôraznil, že zistenia sa týkajú predovšetkým procesných a dokumentačných aspektov verejného obstarávania. „Neznamenajú, že samotný projekt automatizovaného odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je technicky nerealizovateľný, alebo že požiadavky verejného obstarávania boli nastavené v prospech konkrétneho dodávateľa,“ upozornil.
Pripomenul zároveň, že kontrolu inicioval samotný rezort ešte pred uzatvorením zmluvy, aby tak zabezpečil nezávislé posúdenie nastavenia verejného obstarávania pred prijatím rozhodnutia o výsledku súťaže a pred vznikom zmluvného záväzku.
ÚVO zistil pri tendri viacero porušení. Ministerstvu vnútra vyčíta napríklad neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Poukazuje tiež na na neprimerane krátke predĺženie lehoty na prekladanie ponúk.