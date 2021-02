Ministerstvo vnútra postupne prepláca náklady za skríning

Bratislava 16. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR od začiatku roka preplatilo obciam a podnikateľom prevádzkujúcim odberné miesta počas celoplošného skríningu 8,3 milióna eur. Ďalších 3,5 milióna eur je verifikovaných, spracovaných a zadaných na úhradu. Ďalšie refundácie by mali na účty obcí prísť počas dvoch - troch týždňov. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová. Komunikáciu so samosprávami v procese refundácie nákladov podľa nej ministerstvo výrazne zefektívnilo.



Rezort vnútra organizuje tiež distribúciu antigénových testov pre väčšinu testovacích miest. Zabezpečuje ju prostredníctvom krajských centier podpory a príslušných okresných úradov. V novom roku zabezpečil rozvoz vyše 12 miliónov antigénových testov zo zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR. Ako poznamenala Túrosová, hoci mnohé pracoviská majú z dôvodu karantény či práceneschopnosti výrazné pracovné výpadky, dokážu rozviezť testy s minimálnym zdržaním.



"Uvedomujeme si, že bez aktívneho prístupu samospráv, ktoré zriaďujú testovacie miesta, by toto všetko nefungovalo. Záleží nám na tom, aby kompetentné zložky ministerstva vnútra udržiavali komunikáciu s obcami a mestami a operatívne reagovali na ich požiadavky či návrhy riešení," ubezpečil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).