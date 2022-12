MV: Používatelia epodpisu so starším OP by mali požiadať o nový doklad

Bratislava 4. decembra (TASR) - Aktívni používatelia elektronického podpisu s občianskym preukazom (OP) vydaným pred 20. júnom 2021 by mali požiadať o vydanie nového dokladu čo najskôr. TASR o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti s končiacou platnosťou certifikátov pre e-podpis, uložených na čipoch v daných OP. Používateľov na to upozorňuje aj aplikácia eID klient.



"Za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu končiacej platnosti certifikátov v štandardnej 30-dňovej lehote sa nevyberá správny poplatok. Ak však požiadate o vydanie dokladu do dvoch pracovných dní, treba rátať s príplatkom 20 eur za urýchlené vybavenie," uviedla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



O občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku a vyhotovený doklad si nechať doručiť na oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku či miestu zamestnania, alebo kuriérom do vlastných rúk. Rezort vnútra odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám, kde sú čakacie doby najdlhšie. Na menších oddeleniach dokladov je podľa ministerstva pravdepodobnosť rýchleho vybavenia je veľmi vysoká.