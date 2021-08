Prelomiť telekomunikačné tajomstvo by sa mohlo aj pri priestupkoch

Bratislava 28. augusta (TASR) - Prelomiť bankové a telekomunikačné tajomstvo by po novom mohli policajti aj pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku. Oprávnenie by mohli využívať napríklad pri podvodoch alebo pátraní po odcudzených mobiloch. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o Policajnom zbore, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Informácie o majiteľoch účtov sú pri množstve priestupkov proti majetku podľa rezortu kľúčové. Policajti ich potrebujú napríklad pri vyšetrovaní podvodných konaní v rámci internetového predaja. "V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné," uvádza sa v materiáli.



Zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje mobilu by polícia mohla pri pátraní po odcudzených mobiloch na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia. "Odstránením zákonnej prekážky sa zvýši objasnenosť týchto skutkov, ktoré sú v súčasnosti prakticky neodhaliteľné, čo zníži atraktivitu takýchto krádeží a tým sa prispeje k ochrane majetku občanov," argumentoval rezort. Poukázal pritom na to, že mobily slúžia aj na realizáciu bezhotovostného platobného styku. Ich zneužitie preto podľa neho vytvára priestor pre páchanie ďalšieho protiprávneho konania.