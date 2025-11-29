< sekcia Slovensko
MV preplatí výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach
Viac ako polovica celkovej sumy, takmer 800.000 eur, by mala ísť Okresnému úradu Považská Bystrica.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Levice, Považská Bystrica, Prievidza a Rožňava. Obce v týchto lokalitách zasiahli zosuvy pôdy či požiar. Ministerstvo chce celkovo prerozdeliť takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Viac ako polovica celkovej sumy, takmer 800.000 eur, by mala ísť Okresnému úradu Považská Bystrica. Rezort by mohol uhradiť výdavky spojené práve so zosuvom pôdy. Mimoriadnu situáciu tam vyhlásili koncom apríla, stále trvá.
