Pri pilotnom testovaní má pomáhať 235 policajtov a 100 hasičov

Bratislava 22. októbra (TASR) – Do tohtotýždňového pilotného testovania v niektorých regiónoch Slovenska bude okrem zabezpečenia bežného výkonu služby nasadených ďalších 235 policajtov. Na Orave bude pomáhať aj 100 hasičov. Na plošné testovanie je Policajný zbor pripravený poskytnúť až 5000 policajtov, presný počet závisí od počtu odberných miest. TASR o tom informovala Silvia Keratová z Ministerstva vnútra (MV) SR.



„Policajti budú udržiavať verejný poriadok, v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest a tiež regulovať vstup do miestností na testovanie,“ priblížila Keratová. Chod polície je podľa nej zabezpečený a naďalej plní úlohy v zmysle prijatých protipandemických opatrení.



Na Orave bude pôsobiť počas testovania 100 hasičov. „Ide o 50 hasičov – zdravotníckych záchranárov, ktorí patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a už počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27.000 vzoriek. Ďalších 50 hasičov je zaradených v rôznych funkciách,“ priblížil rezort. Hasiči sú pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov.



S Ozbrojenými silami SR spolupracujú aj odbory krízového riadenia okresných úradov. V súvislosti s testovaním usmerňujú tiež zástupcov samosprávy.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.