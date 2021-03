MV pripravuje koncept zmysluplného plánovania verejných obstarávaní

Bratislava 16. marca (TASR) – Manažment ekonomickej sekcie rezortu vnútra pripravuje koncept, ktorý má umožniť zmysluplne plánovať verejné obstarávania. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



„Do procesov verejného obstarávania sme zaviedli predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých dokážeme lepšie zadefinovať predmet zákazky, upokojiť trh a tiež vyvinúť tlak na konečnú cenu,“ povedal štátny tajomník MV SR Ján Lazar.



Túrosová dodala, že vedenie ministerstva začalo v marci 2020 s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu. „Vzhľadom na situáciu s pandémiou a nepriaznivou rozpočtovou bilanciou bolo potrebné mnohé zámery prehodnotiť a sústrediť sa primárne na tie oblasti, kde nedostatok bezprostredne ohrozuje chod zložiek ministerstva,“ spresnila.



Vedenie ministerstva vnútra odštartovalo aj rokovania so zazmluvnenými dodávateľmi s požiadavkou, aby vzhľadom na situáciu, ktorá sa odráža aj na trhu, znižovali dodacie ceny. „Dohadovanie cien smerom nadol sa musí stať štandardom v hospodárení štátu. Sú prípady, keď sa nám podarilo ceny znížiť o 70 percent, a to sú miliónové úspory, vďaka ktorým možno obstarať pre políciu, hasičov či okresné úrady ďalšie potrebné komodity,“ doplnil šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Túrosová doplnila, že výsledkom analýzy vozového parku bolo vypracovanie plánu obnovy vozidiel MV SR na roky 2021 až 2025. „V rámci plánu obnovy plánuje ministerstvo vnútra v prvej fáze obnoviť vozidlá staršie ako 12 rokov a s nájazdom vyšším ako 250.000 kilometrov,“ spresnila. Vyhlásila, že polícia má čoskoro dostať 52 kusov nových motocyklov a do výkonu služby by mali byť zaobstarané merače rýchlosti, analyzátory dychu či technika na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke.



Zároveň podľa jej slov rezort identifikoval nedostatky v oblasti zabezpečenia výstroja príslušníkov Policajného zboru (PZ) i Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Tiež plánuje investície do informačných technológií a investičnej výstavby.