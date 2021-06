Rezort vnútra pripravuje testovaciu prevádzku telových kamier

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje testovaciu prevádzku telových kamier, ktoré zavedú na základných útvaroch Policajného zboru v počte takmer 200 kusov. Postavenie Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) prehodnocuje. Zaoberať sa chce tiež otázkou zriadenia nezávislých inšpekcií pre policajno-bezpečnostné útvary, ktoré ju dosiaľ nemajú.Hovorca MV SR Petar Lazarov to uviedol pre TASR v reakcii na list ombudsmanky Márie Patakyovej pri príležitosti blížiaceho sa výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou (19. 6.). Patakyová pripomenula ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) dodnes nezabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nedostatočnú nezávislosť policajnej inšpekcie. Požiadala ho, aby sa nedostatkami zaoberal a zabezpečil nápravu premietnutím odporúčaní do praxe, ktoré navrhovala už jej predchodkyňa.Rezort upozornil, že súťaž na telové kamery, ktorú pripravilo predošlé vedenie, zrušili pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Deklaroval, že pri novom verejnom obstarávaní budú všetky parametre, či už kvantitatívne alebo cenové, výsledkom prebiehajúcej analýzy potrieb polície." priblížil Lazarov.V rámci pripravovanej reformy polície rezort prehodnocuje postavenie existujúceho Úradu inšpekčnej služby, ktorý kontroluje políciu. Záväzok je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Ako však pripomenul Lazarov, v súčasnosti je Policajný zbor a jeho postupy v konaniach kontrolované prokurátorom, súdom a nakoniec aj inšpekciou.Nezávislú kontrolu by mali mať podľa ministerstva aj ďalšie zložky. V súvislosti s udalosťami uplynulých týždňov sa chce zároveň intenzívne zaoberať aj otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé policajno-bezpečnostné orgány, ktoré ich dosiaľ nemajú. Ide napríklad o Vojenské spravodajstvo alebo Slovenskú informačnú službu. Alternatívou je vytvorenie jednej generálnej inšpekcie.