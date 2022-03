Prvé týždne roka 2022 sa zaznamenalo viac dopravných nehôd ako vlani

Bratislava 6. marca (TASR) - Prvé týždne roka 2022 zaznamenala polícia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast počtu dopravných nehôd. Do 27. februára ich bolo 1762, teda o 383 viac ako minuloročných 1379. Vyplýva to z prehľadu zverejneného na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Počet ľudí usmrtených na cestách je takmer dvojnásobný. Kým vlani v danom čase polícia evidovala 22 obetí nehôd, tento rok zahynulo už 42 ľudí. Z toho je jeden motocyklista, 13 chodcov a päť cyklistov. Ťažké zranenia utrpelo 85 ľudí.



K najväčšiemu počtu nehôd došlo v Prešovskom kraji (312), najmenej incidentov na cestách evidujú v Trenčianskom kraji (159).



V 8. týždni pribudlo do štatistík 206 nehôd, pri ktorých sa ťažko zranilo sedem osôb a zomreli traja ľudia.



Rok 2021 vyhodnotila polícia ako rok s najnižším počtom dopravných nehôd a ťažko zranených osôb od vzniku Slovenskej republiky.