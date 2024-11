Rezort vnútra: Rezervačný systém cudzineckej polície funguje

Bratislava 13. novembra (TASR) - Rezervačný systém cudzineckej polície funguje. Ministerstvo vnútra (MV) SR prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov pri jeho využívaní. Prijaté boli najmä preventívne technické opatrenia smerujúce k zlepšeniu kontroly spôsobu rezervácie termínov. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



"Do systému bude takisto implementovaná kontrola, ktorá zamedzí rezervácii termínov cudzincami bez toho, aby sa prostredníctvom už vydaného dokladu autentifikovali. To zároveň zamedzí špekulantom obchodovať s termínmi. Vecou sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby v spolupráci s kriminálnou políciou," priblížil rezort.



Ozrejmil však, že termíny sprístupňované prostredníctvom rezervačného systému sú iba časťou všetkých termínov, ktoré oddelenia cudzineckej polície (OCP) na riešenie agendy cudzincov majú. "Na OCP je možné riešiť životné situácie aj osobne bez rezervácie, napríklad prevziať či doložiť doklady, prevziať potvrdenie o pobyte a podobne," podotklo MV.



Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) však podľa MV konštatoval, že na zhruba 20 percent rezervovaných termínov sa žiadatelia nedostavia, čiže blokujú termíny pre iných záujemcov, čo je problém vzhľadom na vysoký dopyt po službe. Termíny však sú k dispozícii, aj keď s niekoľkodňovým odstupom.



"V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o pridelenie termínu priamo príslušné riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície, čo v praxi znamená, že cudzinec je vybavovaný aj nad rámec rezervačného systému. Počty termínov na rezerváciu sú totiž prispôsobené kapacitám pracovísk cudzineckej polície," vysvetlilo MV.



MV má v súčasnosti implementovanú možnosť selektívneho uvoľňovania termínov podľa životných situácií cudzincov. ÚHCP vďaka tejto implementácii môže operatívne meniť počty termínov podľa aktuálnej situácie (napríklad v septembri viac termínov pre študentov, inokedy pre pracovné povolenia či vodičov).



"Ministerstvo vnútra do blízkej budúcnosti pripravuje ďalšie systémové opatrenia, ako aj úpravu legislatívy, na základe ktorých sa agenda cudzineckej polície výrazne zefektívni. Okrem iného začíname pracovať na projekte elektronizácie procesov udeľovania povolení na pobyt, ktorý chceme financovať aj z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti," doplnil rezort.