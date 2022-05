MV spolupracuje s Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky

Bratislava 24. mája (TASR) - Rozvoj spolupráce v súvislosti s utečeneckou krízou na Slovensku bol predmetom bilaterálneho stretnutia štátneho tajomníka ministerstva vnútra Vendelína Leitnera s generálnym riaditeľom Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky Michaelom Spindeleggerom. Obe strany sa zhodli, že ide o výnimočnú situáciu, s ktorou nemalo Slovensko doterajšiu priamu skúsenosť. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



Leitner ocenil iniciatívu organizácie. "Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky považujeme za silného partnera. Naším cieľom je čo najlepšie zvládanie kríz, preto sa nechceme učiť na vlastných chybách, ale chceme si brať príklad od tých najskúsenejších expertov, akými pracovníci centra bezpochyby sú," povedal štátny tajomník rezortu vnútra.



Generálny riaditeľ Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky na rokovaní predstavil dve oblasti, ktorým Slovensko podporia pri zvládaní krízy. Prvotná je podpora ochrany schengenskej hranice, a to aj z ukrajinskej strany. Delegácie sa zhodli, že bezpečnostné štandardy musia ostať pre dlhodobé zvládanie utečeneckého tlaku prioritou. Rovnako tak ako aj otázka integrácie, ktorá bola druhým predstaveným bodom. Pripravovaný informačný hub by mal slúžiť na rýchlejšiu diferenciáciu prichádzajúcich v súvislosti s uplatniteľnosťou na našom trhu práce, kde už teraz môžeme vidieť prínos pre slovenskú ekonomiku.



Uplatňované by mali byť najmä také pracovné pozície, ktoré sú na Slovensku dlhodobo neobsadené. Spolupráca s medzinárodným centrom bude pokračovať na úrovni Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a Úradu hraničnej a cudzineckej polície.