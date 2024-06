Ministerstvo vnútra sa odvolá v súvislosti s kauzou čurillovcov

Bratislava 25. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa odvolá voči rozhodnutiu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) o uložení sankcie ministerstvu v súvislosti postavením takzvaných čurillovcov mimo službu. Rozhodnutie podľa ministerstva obsahuje viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



"Úrad podľa nášho názoru nezobral do úvahy detailnú a podrobnú argumentáciu ministerstva vnútra vrátane argumentácie z rozhodnutí Krajského súdu (KS) v Bratislave (BA), ktorá je v danej veci zásadná, pretože senáty KS v BA jednoznačne potvrdzujú, že postavenie trestne stíhaných vyšetrovateľov mimo činnú službu je obligatórnou povinnosťou ministra, keďže ich oznámenia nesmerovali voči nadriadenému," uviedol rezort vnútra.



Úrad sa podľa ministerstva nedostatočne vysporiadal s námietkou zaujatosti. MV spochybňuje aj samotné poskytnutie ochrany týmto vyšetrovateľom a pripomenulo, že vo veci sa vedie aj trestné konanie, kde budú preskúmané aj samotné okolnosti poskytnutia ochrany.



ÚOO v reakcii uviedol, že právny odbor úradu v správnom konaní rozhodol, že MV porušilo zákon, keď postavilo chránených oznamovateľov mimo službu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. "Za to bola ministerstvu uložená pokuta vo výške 90.000 eur. Rozhodnutie nateraz nie je právoplatné, ministerstvo sa môže voči nemu ešte odvolať, preto ho úrad nebude pred ukončením konania bližšie komentovať," vysvetlil ÚOO.



Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň.