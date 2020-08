Seniori si musia dávať pozor na rôznych podvodníkov

Bratislava 13. augusta (TASR) – Seniori by mali byť ostražití pred rôznymi podvodníkmi, ktorí od nich chcú vylákať peniaze. Ministerstvo vnútra SR v rámci preventívnej prázdninovej kampane na sociálnej sieti apeluje aj na deti, ktoré trávia prázdniny u starých rodičov, aby sa s nimi o tejto téme porozprávali.



„Najmä staršie deti – tínedžeri, ktorí už majú vedomosti o možných nástrahách a podvodoch v súčasnom svete, by mali preto využiť tieto chvíle a vysvetliť svojej babke a dedkovi, že aj oni sa môžu ľahko stať obeťou podvodníkov,“ tvrdia pracovníci MV SR.



Seniorom radia, aby nenaleteli neznámym ľuďom, ktorí im ponúkajú naoko výhodné nákupy, aby ich nevpúšťali do bytov a nenastupovali k nim do auta. Tiež nie je vhodné ukazovať cudzím ľuďom miesto na odkladanie peňazí, dávať im peniaze do rúk, či im ich rozmieňať.



„Nenechajte sa oklamať pod zámienkou ochrany svojich blízkych a nenaleťte na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí,“ upozorňuje ministerstvo. Staršie osoby varuje tiež pred ľuďmi, ktorí sa tvária ako kamaráti ich vnúčat, policajti alebo rôzni úradníci.



V prípade problémov s podvodníkmi možno zavolať políciu na číslo 158, integrovaný záchranný systém na číslo 112 alebo linku pre seniorov na číslo 0800 172 500.