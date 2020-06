Správu o SR o obchodovaní s ľuďmi prerokuje Výbor zmluvných strán

Bratislava 12. júna (TASR) - Správu o Slovenskej republike, ktorú vypracovala Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) za roky 2016-19, prerokuje v piatok Výbor zmluvných strán. Ministerstvo vnútra (MV) SR očakáva jej prijatie, ktorými výbor zároveň odporučí slovenským orgánom plniť odporúčania zo správy. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



MV SR očakávalo závery, ktoré priniesla správa GRETA, skonštatovala Paulenová. Ešte pred jej stredajším (10. 6.) zverejnením ju GRETA na základe návrhu z Rady Európy prerokovala s odborom zahraničných vecí a európskych záležitostí MV SR. Následne ju rezort aj potvrdil. O všetkých krokoch bol informovaný aj štátny tajomník MV SR Lukáš Kyselica, ktorý je národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.



Na piatkovom zasadnutí Výboru zmluvných strán očakáva MV SR prijatie správy. "Dôležité sú najmä odporúčania hodnotiaceho mechanizmu pre Slovenskú republiku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré by sme mali plniť," dodala Paulenová s tým, že na zasadnutí budú aj predstavitelia SR. Okrem slovenskej správy sa prerokuje aj správa Rakúska a Cypru.



Zo správy GRETA vyplýva, že Slovensko by malo obetiam obchodovania s ľuďmi zlepšiť prístup k spravodlivosti, zaistiť im odškodnenie a voči obchodníkom s ľuďmi zaviesť prísne sankcie. Správa vyzýva tiež slovenské orgány, aby stanovili lehotu na zotavenie a premyslenie, ak existujú dôvody domnievať sa, že osoba sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. Podľa GRETA slovenské orgány musia venovať väčšiu pozornosť aj odhaľovaniu obetí obchodovania medzi žiadateľmi o azyl a osobami umiestnenými v utečeneckých centrách, ako aj monitorovaniu agentúr dočasného zamestnávania, ktoré umožňujú pracovný nábor cudzincov.



Rada Európy pripomenula, že Slovensko je predovšetkým krajinou pôvodu a tranzitu obetí obchodovania s ľuďmi. V sledovanom období identifikovali 225 možných obetí obchodovania, z ktorých 55 percent boli ženy.



GRETA je zodpovedná za hodnotenie vykonávania Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v krajinách, ktoré ho ratifikovali. Druhým pilierom monitorovacieho mechanizmu je Výbor zmluvných strán, ktorý môže prijímať odporúčania adresované dotknutej krajine.