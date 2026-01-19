< sekcia Slovensko
MV spustí verejné obstarávanie na vybavenie forenzných laboratórií
Nákup nových technológií pre forenzné laboratóriá je súčasťou projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum financovaného z Plánu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spustí v krátkom čase verejné obstarávanie na obnovu vybavenia forenzných laboratórií. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 620.000 eur bez DPH. Dôvodom obnovy hardvérového a softvérového vybavenia forenzných laboratórií kybernetickej bezpečnosti naprieč Slovenskom je rýchly technologický vývoj aj výrazný nárast hrozieb v posledných rokoch. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
Priblížil, že nové vybavenie výrazne zrýchli a skvalitní znalecké skúmanie v oblasti digitálnej forenznej analýzy, počítačovej kriminality, fonoskopie a spracovania audiozáznamov aj v oblasti odhaľovania a vyšetrovania kybernetických hrozieb a útokov.
„V minulom roku zaznamenal odbor kybernetickej bezpečnosti rezortu vnútra viac ako 1600 nahlásených incidentov, k tým najzávažnejším patril útok na kataster nehnuteľností. A v roku 2024 ich bolo nahlásených viac ako 1800. Rovnako tak aj odbor počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru SR ročne poskytne súčinnosť v priemere pri 250 odborných a znaleckých činnostiach pri objasňovaní trestnej činnosti,“ ozrejmil Neumann.
Projekt bezpečnostného, monitorovacieho a certifikačného centra reaguje na aktuálne výzvy v oblasti forenzných analýz a kybernetickej bezpečnosti v zmysle strategických a koncepčných dokumentov, ako sú Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 2021 aj Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky pre roky 2021 až 2025. Samotná Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti definovala celý rad problémov, na ktoré ministerstvo vnútra reflektuje. Ide najmä o zneužívanie nových technológií na vykonávanie útokov, samotné útoky na kritickú infraštruktúru štátu, slabú schopnosť detekcie bezpečnostných incidentov či neefektívne objasňovanie počítačovej kriminality.
Nákup nových technológií pre forenzné laboratóriá je súčasťou projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum financovaného z Plánu obnovy a odolnosti.
Verejné obstarávanie prebehne cez Dynamický nákupný systém a jeho výsledkom bude kúpna zmluva. Neumann dodal, že tak ako pri každom verejnom obstarávaní výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.
Priblížil, že nové vybavenie výrazne zrýchli a skvalitní znalecké skúmanie v oblasti digitálnej forenznej analýzy, počítačovej kriminality, fonoskopie a spracovania audiozáznamov aj v oblasti odhaľovania a vyšetrovania kybernetických hrozieb a útokov.
„V minulom roku zaznamenal odbor kybernetickej bezpečnosti rezortu vnútra viac ako 1600 nahlásených incidentov, k tým najzávažnejším patril útok na kataster nehnuteľností. A v roku 2024 ich bolo nahlásených viac ako 1800. Rovnako tak aj odbor počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru SR ročne poskytne súčinnosť v priemere pri 250 odborných a znaleckých činnostiach pri objasňovaní trestnej činnosti,“ ozrejmil Neumann.
Projekt bezpečnostného, monitorovacieho a certifikačného centra reaguje na aktuálne výzvy v oblasti forenzných analýz a kybernetickej bezpečnosti v zmysle strategických a koncepčných dokumentov, ako sú Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 2021 aj Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky pre roky 2021 až 2025. Samotná Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti definovala celý rad problémov, na ktoré ministerstvo vnútra reflektuje. Ide najmä o zneužívanie nových technológií na vykonávanie útokov, samotné útoky na kritickú infraštruktúru štátu, slabú schopnosť detekcie bezpečnostných incidentov či neefektívne objasňovanie počítačovej kriminality.
Nákup nových technológií pre forenzné laboratóriá je súčasťou projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum financovaného z Plánu obnovy a odolnosti.
Verejné obstarávanie prebehne cez Dynamický nákupný systém a jeho výsledkom bude kúpna zmluva. Neumann dodal, že tak ako pri každom verejnom obstarávaní výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.