Rezort vnútra dodáva polícii 60 nových vozidiel

Bratislava 16. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v týchto dňoch dodáva na policajné útvary 60 nových vozidiel. Tie by mali nahradiť opotrebované autá vyradené z policajného autoparku. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Nové autá sú určené pre krajské a okresné policajné riaditeľstvá, kriminálnu políciu a úrad ochrany ústavných činiteľov," ozrejmil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Dodávateľom vozidiel je spoločnosť KIA Bratislava s. r. o. MV SR za nové autá zaplatilo 1,44 milióna eur, pričom súčasťou kontraktu sú aj pravidelné servisné prehliadky v trvaní päť rokov, respektíve do najazdenia 150-tisíc kilometrov.



"Ministerstvo vnútra napĺňa záväzok znížiť priemerný vek vozidiel vo flotile rezortu na 6,5 roka, v dôsledku čoho sa ušetria náklady na opravy," vysvetlil štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.



V tomto a minulom roku bolo vyradených 268 ojazdených vozidiel. Podľa Mikulca znižovanie priemerného veku služobných vozidiel prispeje okrem úspor pri bežných výdavkoch aj k bezpečnosti posádok a pozitívne sa prejaví na úrovni emisií.



Podľa rezortu by malo v roku 2023 do autoparku ministerstva vnútra pribudnúť ďalších 705 vozidiel v kategóriách elektro a plug-in hybrid, ktoré budú obstarané a financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti.