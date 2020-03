Doplňujúce voľby starostov a poslancov sa nebudú konať 4. apríla

Bratislava 19. marca (TASR) – Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa neuskutočnia v sobotu 4. apríla. Doplňujúce voľby sa mali týkať 14 obcí v šiestich samosprávnych krajoch. Pre TASR to potvrdila Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



"O ďalšom postupe rozhodne predseda Národnej rady SR," povedala Kirinovičová. Ministerka vnútra Denisa Saková po včerajšom rokovaní vlády informovala, že vláda odporúča parlamentu, aby doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí odložil na neskorší termín. Saková to uviedla v súvislosti s opatreniami pred šírením nákazy nového koronavírusu.



Starostu si mali voliť obyvatelia Ivanky pri Dunaji v Bratislavskom kraji, Kuklova a Hrnčiaroviec nad Parnou v Trnavskom kraji. Voľba starostu sa mala uskutočniť aj v obciach Malé Borové a Abramová v Žilinskom kraji a tiež východoslovenských obciach Ondavka, Klčov, Remeniny (Prešovský kraj), Drienovec, Kaluža a Harichovce (Košický kraj).



V Ondavke si mali voliť aj poslancov obecného zastupiteľstva, taktiež aj v Abramovej, Slovenskom Pravne, Turčianskom Ďure v Žilinskom kraji a Trebušovciach v Banskobystrickom kraji.



Doplňujúce voľby sa vyhlasujú, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.