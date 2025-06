MV SR: Elektronický register kandidátov je funkčný a v prevádzke

Bratislava 29. júna (TASR) - Elektronický register kandidátov a kandidátnych listín, ktorý vznikol minulý rok, je funkčný a v prevádzke. Kandidáti do septembrových doplňujúcich komunálnych volieb budú zverejnení v auguste. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



„Obce majú povinnosť zverejniť zoznamy zaregistrovaných kandidátov najneskôr 12. augusta 2025, Ministerstvo vnútra SR zverejní na svojom webovom sídle zoznam všetkých kandidátov kandidujúcich v predmetných voľbách taktiež v tomto termíne,“ uviedol Neumann s tým, že registrácia kandidátov sa uskutoční najneskôr 23. júla.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 6. septembra vo viac ako 30 obciach a mestách. Vyhlasujú sa v prípade, ak sa v niektorej obci voľby nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.



Podľa legislatívy prijatej minulý rok sa údaje o kandidátoch vo voľbách budú zverejňovať v novom elektronickom registri. Jeho zavedenie má pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Zároveň má verejnosti uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch.