Hasiči radia, ako predísť požiaru z adventného venca

Bratislava 28. novembra (TASR) – V súvislosti s prvou adventnou nedeľou a zapaľovaním prvej adventnej sviečky pripomínajú hasiči obyvateľom niekoľko rád a odporúčaní, ako predísť prípadným požiarom v domácnostiach. Informujú o tom na sociálnej sieti.



Sviečky v rámci adventného venca by mali byť položené na nehorľavej podložke a tak, aby sa nemohli prevrátiť. Zároveň by mali byť dostatočne vzdialené od horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok či tapety. Pozor treba dávať aj na kontakt sviečok s ihličím.



Sviečky by sa nemali nechať horieť bez dozoru, treba sa tiež uistiť, že sme sviečky dobre sfúkli. Ak predsa len vznikne požiar, je treba okamžite volať hasičov na čísle 150 alebo 112. Menší oheň treba skúsiť uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom.



"V predvianočnom období ozdobujeme naše domovy svetielkami a sviečkami, čím sa však zvyšuje riziko požiarov. Pri zapaľovaní sviečok na adventom venci myslite aj na rady hasičov. Nikto z nás by predsa nechcel, aby sviečky museli prísť sfúknuť práve hasiči," odkazuje Ministerstvo vnútra (MV) SR.