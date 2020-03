Medzi opatrenia pre COVID-19 patrí aj zatvorenie kúpeľov a wellness

Bratislava 13. marca (TASR) – Medzi opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 patrí aj zatvorenie kúpeľov a wellness v hotelových zariadeniach na Slovensku. TASR to v piatok potvrdil hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Nariadenie platí od piatka až do odvolania.



"Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení, prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská a rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára," komentoval Lazarov.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR doplnil, že reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 do 20:00. V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje iba činnosť lekární, predajní potravín, reštaurácií, stánkov s rýchlym občerstvením, drogérií a novinových stánkov. Zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.



V piatok ráno o 7:00 na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Pre osobnú dopravu sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská, zastavená je aj medzinárodná vlaková i autobusová doprava.



Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Pribudli tiež kontroly na hraničných priechodoch a povinná 14-dňová karanténa pre občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Opatrenia prijal vo štvrtok (12. 3.) ústredný krízový štáb.