Rezort vnútra zintenzívňuje aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Bratislava 23. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútra SR na jeseň zintenzívňuje aktivity v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Dôvodom je aj 23. september, Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi a 18. október, ktorý je Európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Informoval o tom tlačový odbor MV.



Povedomie o obchodovaní s ľuďmi zvyšuje rezort cielenými školeniami a propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s číslom 0800 800 818. Bezplatná linka slúži ako konzultačný nástroj osobám, ktoré sa dostali, alebo sa mohli dostať do takejto rizikovej situácie. „Od roku 2013 bolo zaznamenaných viac ako 9000 volaní na linku," spresnil tlačový odbor.



MV tiež spustilo online vzdelávanie odborného personálu centier pre deti a rodiny, ktoré sa zameriava na problém obchodovania s deťmi. Od septembra do novembra tohto roka plánuje rezort preškoliť vyše 4000 profesionálov z centier.



„Práve deti umiestnené v týchto centrách sú obzvlášť zraniteľnými osobami z pohľadu ich potenciálu stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi," povedala riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV Martina Pussová.



V roku 2020 bolo na Slovensku identifikovaných spolu 62 obetí obchodovania s ľuďmi, pričom každou štvrtou bolo dieťa. Najčastejšie išlo o pracovné a sexuálne vykorisťovanie.