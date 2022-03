Rezort vnútra: V SR chcú založiť deväť nových politických strán

Bratislava 19. marca (TASR) - Na Slovensku chcú založiť deväť nových politických strán. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Medzi nimi je viacero subjektov, ktoré majú ambíciu byť regionálnymi stranami. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi ako nový trend vníma, že po úspechu nezávislých kandidátov dochádza k vytvoreniu lokálnej či regionálnej politickej platformy.



Medzi vznikajúcimi stranami sú Team Bratislava, Tím Kraj Nitra - Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, Za regióny či subjekt Zakrúžkuj ma! Som tvoj sused - nezávislí. Okrem nich má vzniknúť Rómska strana, Reštart Slovenska, Alternatíva pre Slovensko, Naše Slovensko - SD a Spoločný Cieľ.



Subjekty Team Bratislava i Tím Kraj Nitra ohlásili primátori týchto miest s plánom spojiť ľudí kandidujúcich v jesenných komunálnych či regionálnych voľbách. To, že dochádza k formalizácii spolupráce medzi pôvodne nezávislými kandidátmi na lokálnej alebo regionálnej úrovni, nie je podľa politologičky úplnou novinkou. "Naši študenti skúmali takéto ´novotvary´ ako hnutia nezávislých kandidátov (Ľudia pre Malacky, Banskobystrická alternatíva, Senec Moje Mesto, Lepšia Trnava v Trnave a Ružomberok bez korupcie v Ružomberku) a niektoré z nich vznikli už pred komunálnymi voľbami v roku 2010," skonštatovala Világi pre TASR.



Už niekoľko rokov podľa nej možno pozorovať stúpajúcu popularitu nezávislých kandidátov. "Súvisí to jednak s nízkou mierou dôvery v politické strany, ale aj so zvláštnosťou, ktorú sme pravidelne na lokálnej a regionálnej úrovni pozorovali – podporu kandidátov tak rôznorodými koalíciami politických strán, že to prestávalo dávať zmysel," doplnila.



Stratégia úspešných nezávislých kandidátov, ktorí si zakladajú regionálne strany, umožňuje podľa Világi lepšiu efektivitu v dosahovaní politických cieľov a zároveň rieši problém spájania kandidátov s existujúcimi parlamentnými stranami, čo môže byť problematické z pohľadu dôvery voličov.



Világi nevidí problém v tom, že stranu zakladajú len pre potreby regionálnych volieb. "Na Slovensku nerozlišujeme medzi regionálnou a ´obyčajnou´ či celoslovenskou stranou. Neznamená to však automaticky, že každá registrovaná strana sa musí uchádzať o podporu vo voľbách na všetkých úrovniach. V princípe by politickej strane malo ísť o moc. Lenže moc môže byť získavaná a vykonávaná aj na lokálnej či regionálnej úrovni. Nevidím v tom problém," vysvetlila.



Na Slovensku momentálne funguje vyše 160 politických strán a hnutí, z toho vyše 90 je v likvidácii. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.