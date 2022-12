Rezort vnútra navrhuje zmeny týkajúce sa dobrovoľných hasičov

Bratislava 26. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné príspevky od rezortu vnútra by mohli získavať na základe zverejnenej výzvy. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred požiarmi predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Ako vysvetlil predkladateľ, dobrovoľné hasičské zbory obcí sú zaraďované do kategórií A1, A, B, C a D. "Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje, aby rozhodnutie o zaradení do kategórie vykonávali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), pričom okresné riaditeľstvá HaZZ im budú poskytovať súčinnosť," uvádza rezort. V roku 2022 bolo spolu zaradených do kategórií 1821 dobrovoľných hasičských zborov obcí. Zároveň názov "Dobrovoľný hasičský zbor obce" by sa mal zmeniť na "Obecný hasičský zbor".



V zákone o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky sa má upraviť to, aby paušálna finančná podpora pre obecné hasičské zbory bola vyplácaná priamo prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru.



Členovia obecného hasičského zboru, ktorý zriadi obec, by mali po novom vykonávať svoju činnosť na základe dohody o dobrovoľníckej činnosti. "V súčasnosti absentuje právny vzťah medzi členom Obecného hasičského zboru a obcou," zdôvodnil pre TASR rezort.



V Obecných hasičských zboroch by mohli pôsobiť nielen členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale aj členovia iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.