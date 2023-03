MV SR nesúhlasí s návrhom zlúčiť jeho letku a letku rezortu obrany

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nesúhlasí s návrhom zlúčiť jeho letecký útvar s letkou Ministerstva obrany (MO) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v reakcii na materiál, ktorý MO SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Proti iniciatíve sa MV SR razantne ohradilo.



"Rezort vnútra disponuje analýzami, ktoré hovoria o nevhodnosti spájania leteckých útvarov rezortov vnútra a obrany. Faktom tiež je, že doposiaľ nebolo žiadne odborné rokovanie k tejto téme. Nerozumieme preto tejto iniciatíve, ktorá sa zrealizovala bez súčinnosti s ministerstvom vnútra, ktorého letecký útvar tvorí významnú časť danej problematiky," uviedla Eliášová.



Ministerstvo obrany SR navrhuje zlúčenie leteckých útvarov MO SR a MV SR pod rezort obrany. Prepravu ústavných činiteľov by tak zabezpečovali vzdušné sily ozbrojených síl. MO SR v návrhu argumentuje, že Slovenská republika je jediným členským štátom NATO a Európskej únie, kde ju zabezpečuje ministerstvo vnútra.



Prevádzka vrtuľníkov pre plnenie policajných, pátracích, hasičských a záchranných úloh by mala naďalej zostať v štruktúrach ministerstva vnútra.



Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zváži zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR na základe spracovanej analýzy.