Rezort vnútra odporúča vybavovať občiansky na menších pracoviskách

Bratislava 17. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odporúča vybavovať si nový občiansky preukaz na menších pracoviskách oddelení dokladov, kde sú komfortnejšie čakacie doby ako vo veľkých klientskych centrách v krajských mestách. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"O vydanie nového občianskeho preukazu možno požiadať na ktoromkoľvek pracovisku dokladov a nechať si ho doručiť na pracovisko najbližšie k bydlisku či pracovisku, ako aj kuriérom do vlastných rúk. Keďže stále pretrváva mimoriadna situácia, kuriérska služba je bezplatná," pripomenula hovorkyňa. Ako načrtla, namiesto v Bratislave tak možno požiadať o doklad na oddelení v Senci, kde sa klient dostane na rad asi za pol hodinu, v Malackách sa čaká ešte kratšie.



O biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom, ktoré vydáva MV SR od 1. decembra, len za prvých desať dní požiadalo takmer 44.000 ľudí. Do konca mesiaca očakáva rezort ďalšie zvýšenie záujmu. "Dôvodom je, že počas sviatkov prichádzajú na Slovensko občania žijúci či pracujúci v zahraničí a vianočné voľno využijú na vybavenie potrebných dokladov," vysvetlila hovorkyňa. Ministerstvo tiež predpokladá, že v tomto období si budú naďalej vybavovať občianske preukazy aj aktívni používatelia e-podpisu s dokladom vydaným do 20. júna 2021, ktorým najneskôr 31. decembra končí platnosť certifikátu.



Rezort deklaruje, že problémom nie je nápor žiadostí, ale nerovnomerné zaťaženie pracovísk dokladov. "Občania najviac navštevujú veľké klientske centrá a stáva sa, že preťažené pracovisko v deň návštevy už ich žiadosť neprijme," priblížila Eliášová. Ako poukázala, takáto situácia je dlhodobo v klientskom centre okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici, kde za štyri dni obslúžili 1140 žiadateľov. Čaká sa tam v priemere dve hodiny. O hodinu kratšie sú čakacie doby v klientskych centrách v Prešove či Košiciach.