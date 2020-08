Rezort vnútra odštartoval proces šetrenia

Bratislava 5. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra SR v snahe znížiť svoje výdavky prehodnocovalo efektivitu zamestnancov. Výsledkom bolo zrušenie vyslania zástupcu na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému na zastupiteľskom úrade v Českej republike aj úradu splnomocnenca pre schengenské acquis.



Pripravuje sa tiež reorganizácia Policajného zboru. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.



Úlohou rezortu je znížiť výdavky o desať percent bez ohrozenia chodu organizácie. „Uvedomujem si zodpovednosť vyplývajúcu z tohto rozhodnutia. Urobíme všetko pre to, aby sme našli rovnováhu medzi zabezpečením chodu ministerstva, vytvorením čo najpriaznivejších podmienok a zároveň ušetrili pomyselný tretí groš pre tých, ktorí si podporu najviac zaslúžia,“ prisľúbil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



V súčasnosti sa pripravuje reorganizácia Policajného zboru, pripomenula Túrosová. Pracovná skupina analyzuje jeho súčasný stav a pripravuje novú stratégiu rozvoja, ktorou sa majú posilniť najdôležitejšie oblasti, ako sú navrátenie dôvery a spoločenského statusu policajta. Rezort má tiež záujem zachovať sociálne istoty.



Na pracoviskách zabezpečujúcich tzv. obslužné činnosti postupne dochádza k scivilňovaniu neobsadených policajných a hasičských miest. Tieto pozície sa presúvajú na posilnenie priameho výkonu služby.



„Ďalšie možnosti tzv. scivilnenia sú však v súčasnosti v štádiu posudzovania aj s poukázaním na finančné dosahy na štátny rozpočet. Týmito krokmi by sme mohli vyriešiť dlhodobú obsadenosť v polícii, ktorá sa pohybuje na úrovni 90 percent," vysvetlila Túrosová.



Kontroly efektívnosti podľa MV SR odhalili aj policajta, ktorý bol viac ako desať rokov zaradený na ministerstve a ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku. Rezort ukončil pracovný pomer aj so zamestnancom, ktorý si svojvoľne zaviedol prácu z domu dva roky pred protiepidemiologickými opatreniami.



Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že jednotlivé ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o desať percent. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) vtedy priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur.