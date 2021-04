Bratislava 4. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v plnení výstrojných skladov pre policajtov a hasičov. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru rezortu vnútra SR Barbara Túrosová.



V najbližšom období bude do odevných výdajní distribuovaných 4000 zelených polokošieľ s krátkym rukávom, zakúpených na základe kúpnej zmluvy v roku 2020 za 108.300 eur. Aktuálne sú podpísané ďalšie kúpne zmluvy na dodanie tričiek a polokošieľ. Tovar s krátkym rukávom by mal byť dodaný do konca júna a tovar s dlhým rukávom by mal postupne prísť do začiatku septembra. Policajtom by mala byť dodaná aj zásahová obuv.



Viacerí policajti a hasiči by tiež mali do júla dostať zimné a celoročné bundy, nohavice, nepremokavé súpravy, vesty či čiapky. Aktuálne sa podľa Túrosovej zabezpečuje aj reprezentačná rovnošata pre príslušníkov Policajného zboru a služobná rovnošata pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v celkovej hodnote 137.664 eur. Rovnako sa MV SR snaží obstarať ponožky či opasky.



Rezort vnútra sa snažil o zvýšenie bezpečnosti pri zákrokoch a zlepšení nesmrtiacej výzbroje policajtov, preto zabezpečil 500 kusov taserov. Tie sú v súčasnosti pripravené k okamžitému použitiu po zaškolení policajtov.