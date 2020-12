Policajný prezident sa nechal zaočkovať proti koronavírusu

Bratislava 30. decembra (TASR) – Proti ochoreniu COVID-19 sa nechal zaočkovať policajný prezident Peter Kovařík aj prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR na sociálnej sieti.



„Absolútne to nebolelo. Som rád, že som mal šancu to absolvovať. Teším sa, že je vakcína na Slovensku a že nám pomôže," povedal Kovařík.



Mikulášek je tiež rád, že sa mohol na očkovaní zúčastniť. Predpokladá, že tak urobia aj jeho kolegovia. Zároveň vyzval ostatných ľudí, ktorí nemajú osobné prekážky, aby sa zaočkovať dali a prispeli tak k zvládnutiu pandémie na Slovensku.



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo v sobotu večer v nitrianskej fakultnej nemocnici. Prvého zaočkovali infektológa Vladimíra Krčméryho. Na Slovensko zatiaľ dorazilo približne 10 000 vakcín, celkovo ich je nakontrahovaných 18 miliónov. Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Širokej verejnosti bude vakcína k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.