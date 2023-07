Polícii odovzdali prvých 24 elektromobilov obstaraných z plánu obnovy

Na snímke zľava podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Lívia Vašáková a štátny tajomník ministerstva vnútra SR Tomáš Oparty odovzdali príslušníkom Policajného zboru 24 kusov elektromobilov Škoda Enyaq financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v areáli Automobilových opravovní MV SR v Bratislave 14. júla 2023. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Lívia Vašáková a štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty odovzdali príslušníkom Policajného zboru 24 kusov elektromobilov Škoda Enyaq (na snímke) financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v areáli Automobilových opravovní MV SR v Bratislave 14. júla 2023. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 14. júla (TASR) - Policajti dostali prvých 24 elektromobilov, ktoré sa obstarali v rámci plánu obnovy. Informovali o tom podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra (MV) SR Tomášom Opartym na piatkovej tlačovej konferencii.uviedol Oparty. Zdôraznil, že ide o výraznú modernizáciu vozového parku rezortu a polície. Znižovať sa tak majú náklady na servis aj emisie.Priblížil, že obstarávanie celkovo 83 elektromobilov sa ukončilo v novembri minulého roka a výsledná suma nákupu je cez tri milióny eur. Cena za jedno vozidlo vrátane päťročnej záruky, päťročného bezplatného servisu a zimných kompletov je podľa jeho slov na úrovni niečo cez 40.000 eur. Ozrejmil, že ide o elektrické autá SUV Škoda Enyaq. Výkon ich motora je 132 kilowatov a dojazd takmer 400 kilometrov.poznamenal.Zdôraznil, že súčasťou tohto kroku je aj budovanie siete nabíjacích staníc. Aktuálne je po Slovensku podľa jeho slov vyše 180 nabíjacích bodov v 49 lokalitách a do konca novembra má byť vybudovaných celkovo 430 nabíjacích bodov. Deklaroval, že pripravená je aj koncepcia rotácie áut. Po dobudovaní všetkých nabíjacích bodov a pri striedaní len elektromobilov a plug-in hybridov budú vedieť nabíjať polovicu všetkých naraz.povedala Vašáková. Aj týmto krokom sa podľa jej slov znižuje investičný dlh, ktorý má Slovensko vo viacerých oblastiach. Verí, že autá zjednodušia prácu policajtov pri výkone povinností a zároveň sa tak znížia emisie.Vašáková doplnila, že z plánu obnovy pôjde do budovania infraštruktúry nabíjania investícia 50 miliónov eur. Vyhlásená už bola podľa jej slov prvá výzva, ktorá sa týkala samospráv. Avizovala, že do konca mesiaca bude vyhlásená aj ďalšia výzva pre podnikateľské subjekty.