MV SR predložilo stratégiu európskeho integrovaného riadenia hraníc

Bratislava 10. novembra (TASR) - Vybudovanie pracoviska pre hraničnú kontrolu v Čiernej nad Tisou, obstaranie dronov na prehľadávanie a vyhľadávanie osôb v teréne či zvýšenie ubytovacích kapacít na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a Sečovciach sú niektoré z úloh z Národnej stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026. Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania. Celkovo obsahuje 79 úloh v 15 oblastiach. Navrhuje aj zriadenie riadiaceho výboru, ktorý má plnenie úloh koordinovať.



Bezpečnosť na vonkajších hraniciach schengenského priestoru ovplyvnila podľa materiálu invázia vojsk Ruska na Ukrajinu, ako aj hybridné hrozby zaznamenané na hraniciach s Bieloruskom. "Hlavnou výzvou v tejto oblasti sa stalo zvládanie prílevu vysokého počtu migrantov, a to tak z hľadiska kontroly hraníc, ako aj zabezpečenia následnej starostlivosti o nich, ich registrácie a dočasnej alebo trvalej integrácie," skonštatoval predkladateľ s tým, že to zásadne ovplyvní ďalšie smerovanie národných politík, ako aj celej Európskej únie.



Za ďalšiu veľkú výzvu do budúcnosti rezort označil budovanie kapacít na zvládnutie legálnej migrácie cez existujúce hraničné priechody, a to aj v súvislosti s nasadením nových technológií na celoeurópskej úrovni.



Výzvou zostáva tiež stabilizácia organizačného a personálneho zabezpečenia pri plnení všetkých úloh, ktoré vyplývajú z Európskeho integrovaného riadenia hraníc (EIBM). "Vzhľadom na rastúci počet cestujúcich, prekračujúcich vonkajšie hranice SR a počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú na území SR udelený pobyt, bude musieť byť tomuto problému venovaná maximálna pozornosť," poznamenal.



Plnenie stratégie má monitorovať a koordinovať Riadiaci výbor pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktorý rezort navrhuje zriadiť. "Riadiaci výbor zložený zo subjektov, podieľajúcich sa na napĺňaní cieľov národnej stratégie, bude pravidelne vyhodnocovať dosiahnutie definovaných cieľov a v závislosti od aktuálneho vývoja v oblasti EIBM ich aktualizovať," vysvetlil predkladateľ. Súčasťou materiálu je aj návrh štatútu výboru.



Náklady na realizáciu úloh, vyplývajúcich zo stratégie, vyčíslili na rok 2023 na 17,76 milióna eur, na rok 2024 na takmer 10 miliónov eur, v roku 2025 majú predstavovať 1,29 milióna eur a v roku 2026 vyše dvoch miliónov eur. Okrem štátneho rozpočtu by zdroje mohli pochádzať aj z fondov Európskej únie.