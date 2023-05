Prijali opatrenia, ktoré majú predísť zneužívaniu rezervačného systému

Bratislava 11. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR prijalo opatrenia, ktoré majú predísť zneužívaniu elektronického rezervačného systému na objednávanie termínu na oddeleniach dokladov, evidencie vozidiel, katastri či cudzineckej polícii. Skoncovať chce napríklad s viacpočetnými rezerváciami. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



"Po novom rezervačný systém vyžaduje kontrolu jedinečnosti osoby, na tento účel je potrebné zadať meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, alebo ich vzájomnú kombináciu," načrtol rezort s tým, že všetky údaje budú uchovávané len na nevyhnutne potrebný čas. PIN pre použitie v kiosku na oddelení dokladov, ktorý sa doteraz zobrazoval aj v prehliadači, bude žiadateľovi doručený už len formou SMS.



Po zrušení rezervácie bude uvoľnený termín rezervácie sprístupnený v rezervačnom systéme až po určitom čase. Jedna konkrétna osoba si po novom môže vytvoriť maximálne dve rezervácie na jednu agendu v priebehu 15 kalendárnych dní. "Ak žiadateľ toto pravidlo nedodrží, rezervácia sa v procese záverečnej kontroly automaticky zruší," vysvetlil rezort.



Ak žiadateľ, ktorý neplánuje využiť zarezervovaný termín, rezerváciu nezruší najmenej 12 hodín pred termínom, systém ho zablokuje na 60 dní na všetky agendy, kde sa možno objednať, a to od dátumu vynechanej rezervácie. "Aj v prípade riadne zrušenej rezervácie platí pravidlo, že žiadateľ môže mať maximálne dve rezervácie na jednu agendu v priebehu 15 kalendárnych dní, čiže zrušená rezervácia sa pokladá za rezerváciu využitú. Pristupujte preto k službám rezervačného systému uvážlivo," upozornil rezort.



Opatrenia majú posilniť systém voči zneužívaniu zo strany subjektov, ktoré využívaním voľne prístupných metadát obsadzovali väčšinu termínov, vo veľkej miere aj fiktívnymi osobami. V praxi to znamenalo, že na zarezervovaný termín sa na pracovisko nik nedostavil. Od úprav očakáva spravodlivé a plnohodnotné využívanie rezervačného systému pre širokú verejnosť. Prispieť by mali aj k zmierneniu súčasného náporu na oddeleniach dokladov.



Najhoršia situácia z hľadiska čakania na oddeleniach dokladov pretrváva v hlavnom meste a okolí, kde je priemerná čakacia doba hodina a 35 minút. Ministerstvo vnútra opakovane vyzýva verejnosť, aby využívala služby menších pracovísk. O občiansky preukaz či pas možno požiadať na ktoromkoľvek policajnom oddelení dokladov. Občiansky preukaz si možno vyzdvihnúť na pracovisku najbližšom k miestu pobytu. Pri cestovnom pase takáto možnosť nie je, ministerstvo vnútra však pracuje na zjednotení pravidiel.