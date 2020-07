Rezort vnútra pripravuje návrh migračnej politiky na roky 2021 až 2025

Bratislava 27. júla (TASR) - Návrh Migračnej politiky SR na obdobie rokov 2021 – 2025 sa v súčasnosti nachádza vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní, uviedla pre TASR Petra Friese z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.



Materiál nadväzuje na Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2020. "Návrh spracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe podkladov, ktoré predložili dotknuté subjekty štátnej správy a medzinárodné organizácie," doplnila.



Príprava novej migračnej politiky sa začala zberom podkladov od jednotlivých subjektov od konca roka 2019. Vo februári 2020 sa uskutočnilo stretnutie s dotknutými subjektmi. Materiál prešiel tiež dvomi neformálnymi pripomienkovými konaniami v marci a máji 2020, pričom migračný úrad (MÚ) SR sa snažil zapracovať všetky pripomienky, zhrnula Friese.



Vláda sa zaviazala prijať novú migračnú politiku vo svojom programovom vyhlásení. Doterajší dokument je totiž koncipovaný iba do roku 2020. V súvislosti s migračnou politikou deklarovala v programovom vyhlásení vlády, že bude zameriavať svoje úsilie na to, aby sa pri formulovaní novej európskej migračnej a azylovej politiky brali do úvahy oprávnené záujmy SR. Posúdiť chce tiež možnosti centralizovať tieto agendy na jednom mieste.