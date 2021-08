Rezort vnútra pripravuje novelu zákona o azyle

Bratislava 19. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o azyle. Systémovo má upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Vyplýva to z predbežnej informácie. Medzirezortné pripomienkové konanie by sa mohlo začať v októbri.



Pripravovaná novela má zahŕňať napríklad zúženie predmetu zákona vo vzťahu k integrácii, zvýšenie jednorazového príspevku pre azylantov, jeho zavedenie aj pre cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ale aj návrh na nový integračný príspevok na základe písomnej žiadosti.



„Návrh tiež výslovne ustanoví, že pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, bude poskytované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, kurz kultúrnej orientácie na základe individuálnych potrieb týchto osôb a integračné stredisko migračného úradu bude môcť poskytnúť ubytovanie okrem azylantov aj cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana," načrtol rezort.



Ďalšie úpravy ustanovení zákona majú vychádzať z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladenia právneho poriadku SR s právom Európskej únie. Týkať sa majú predovšetkým úpravy hierarchie statusov.



„O poskytnutí doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia sa bude rozhodovať ešte pred rozhodovaním o udelení azylu na účel zlúčenia rodiny a udelení azylu z humanitných dôvodov. S touto zmenou súvisí aj rozšírenie dôvodov na zánik azylu udeleného z humanitných dôvodov alebo na účel zlúčenia rodiny, a to o poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia," priblížil rezort.



Cieľom návrhu zákona je podľa ministerstva tiež umožniť skorší prístup žiadateľov na trh práce, zaviesť maximálnu dĺžku povolenia na pobyt mimo pobytového tábora a upraviť niektoré ustanovenia z dôvodu vhodnejšej implementácie práva EÚ.