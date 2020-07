Rezor vnútra ruší dva IT projekty i verejné obstarávanie hardvérov

Bratislava 30. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR ruší po vykonaných auditoch dva IT projekty a verejné obstarávanie na dodávku hardvérov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník MV Ján Lazar. IT projekty mali slúžiť na spustenie Registra zbraní a streliva a Elektronického registra mimovládnych neziskových organizácií. Povinnosti vyplývajúce zo spustenia registrov dokáže rezort podľa Lazara splniť aj vlastnými silami, preto súvisiace projekty rušia. Dodal, že celkovo má dôjsť k úspore, respektíve racionalizácii, vo výške 266 miliónov eur.



Projekt Register zbraní a streliva bol v hodnote 7,2 milióna eur. "Dôvody na zrušenie prvého projektu sú najmä tie, že nás viaže legislatíva na spustenie tohto projektu k 1. januáru budúceho roku. Predošlé vedenie neobstaralo rámcovú zmluvu na tento projekt. Zistili sme, že povinnosti, ktoré nám vyplývajú z legislatívy, medzinárodných záväzkov na úpravu informačných systémov, dokážeme zabezpečiť aj vlastnými silami, preto tento projekt rušíme," povedal Lazar s tým, že povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv splnia.



Projekt Elektronického registra mimovládnych neziskových organizácií mal hodnotu 4,5 milióna eur. "Máme tiež povinnosť spustiť tento register 1. januára 2021. Vzhľadom na neobstaranú zmluvu dodávateľa, povinnosti vyplývajúce zo spustenia tohto registra dokážeme zabezpečiť vlastnými silami," priblížil Lazar dôvody zrušenia druhého projektu, pričom oba boli súčasťou operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Rezort tiež ruší verejné obstarávanie na rámcovú dohodu dodávky hardvérov LAN/WAN, čiže prvkov sieťovej infraštruktúry. Predpokladaná hodnota zákazky bola 245 miliónov eur, pričom verejné obstarávanie už bolo vo finálnej fáze vyhodnocovania ponúk. "Ide o obstarávanie, ktoré má vysokú hodnotu, ale najmä nebolo pripravené v poriadku," skonštatoval Lazar. Pri záverečnej fáze verejného obstarávania podľa neho zistili viaceré námietky uchádzačov napríklad pre nepresne nastavený opis zákazky, a tak sa niektorí uchádzači nemohli riadne zúčastniť na obstarávaní. "Ideme to zrušiť a nastaviť podmienky nanovo, nebudeme v tomto projekte pokračovať," dodal štátny tajomník rezortu.



Rezort tiež podľa Lazara vyrokoval v rámci služieb a informačných systémov lepšie podmienky pri už existujúcich zmluvách, pričom sa podarilo ušetriť 5,5 milióna eur.



Lazar podotkol, že za prvé tri mesiace vyčerpalo predošlé vedenie rezortu takmer 82 percent rozpočtu pre sekciu informatiky na celý rok. Rezort preto pristúpil k škrtom a prehodnoteniu niektorých projektov.