Rezort vnútra: Slovenský národný archív pozýva na DOD

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenský národný archív pripravil na sobotu deň otvorených dverí pre verejnosť. Koná sa pri príležitosti medzinárodného dňa archívov. Program v Bratislave v budove rezortu a sídle archívu na Drotárskej ceste sa začne od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup je plánovaný o 16.30 h. V areáli má byť prístupné parkovisko, vstup bude voľný. TASR o tom informovali z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Program je pripravený vo viacerých mestách a archívoch na Slovensku.



"Návštevníci si môžu pozrieť výstavu k 70. výročiu vzniku Slovenského národného archívu, nahliadnu cez rameno digitalizátora, dozvedia sa o reštaurovaní archívnych dokumentov a knižnej väzby, získajú informácie o kyanotypii a odborní zamestnanci im poradia, ako v domácich podmienkach uskladňovať negatívy tak, aby neprišlo k ich poškodeniu. V archívnom depote na prvom poschodí budovy archívu budú mať možnosť oboznámiť sa s archívnym gigantom – jedným z najväčších archívnych fondov uložených v Slovenskom národnom archíve," priblížil rezort vnútra.



Pripravený je i program pre deti. "Môžu si vyskúšať písanie na mechanickom písacom stroji, telefonovanie z aparátu, na ktorom bolo treba jednotlivé číslice postupne vytáčať, a pre tých, čo radi objavujú niečo nové, je pripravené skladanie zaujímavých puzzle," dodalo ministerstvo.



Rezort informoval, že pracovisko Archív Vranov nad Topľou pripravil deň otvorených dverí na 14. júna, od 9.00 do 16.00 h. Na deň otvorených dverí pozýva aj pracovisko Archív Nové Zámky. Program bude spojený s výstavou archívnych dokumentov k dejinám školstva v regióne. Konať sa bude 16. júna od 9.00 do 17.00 h a 17. júna od 9.00 do 12.00 h.