Rezort vnútra sľubuje analýzu, čo sa týka kamier na školách

Bratislava 12. novembra (TASR) - V rámci prípravy zámeru kamerových systémov na školách avizuje Ministerstvo vnútra (MV) SR vypracovanie komplexnej legislatívnej analýzy. Zameraná bude na overenie súladu s právnymi predpismi, najmä s požiadavkami týkajúcimi sa ochrany súkromia, osobných údajov a AI Act. Pre TASR to uviedol hovorca MV Matej Neumann.



"Zistenia tejto analýzy budú následne dôsledne implementované do finálnej podoby riešenia s cieľom zabezpečiť jeho plnú legislatívnu konformitu," priblížil hovorca.



Podľa Asociácie AI (ASAI) vyvoláva zámer zavedenia kamerových systémov na školách zásadné otázky v súvislosti s jeho súladom s právnymi predpismi na ochranu súkromia, osobných údajov a tiež novoprijatým AI Act. Odporúča preto vykonať hĺbkovú analýzu. ASAI upozornila aj na to, že ak by súčasťou riešenia bolo používanie systémov diaľkovej biometrickej identifikácie v reálnom čase využívajúce AI, mohlo by ísť o zakázanú praktiku. Na možné riziká širokého spracovania osobných údajov žiakov, učiteľov a zamestnancov škôl upozornil aj Spolok pre ochranu osobných údajov.



Do konca roka 2026 by malo byť podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pokrytých kamerovým systémom s umelou inteligenciou zhruba 3000 škôl. Umelá inteligencia by mala vyhodnocovať rizikové správanie, ktoré by sa následne nahlásilo na operačné stredisko. Cieľom je zabrániť šíreniu rôznych bezpečnostných hrozieb. V septembri minister avizoval, že tento rok kamery nasadia na troch pilotných školách. Systém podľa Šutaja Eštoka bude v súlade s GDPR.