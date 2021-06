Rezort vnútra je pripravený hľadať riešenia pre ochranu cyklistov

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené hľadať riešenia v prospech ochrany cyklistov na cestách. Rezort to uviedol pre TASR v reakcii na spustenú petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách.



Ministerstvo označilo ochranu cyklistov na cestách za veľmi dôležitú, keďže spolu s chodcami patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. "Sme pripravení hľadať riešenia a poznatky z ostatných krajín tak, aby nezostali len na papieri, ale boli aj reálne vykonateľné v prospech ochrany cyklistov," uviedli z tlačového odboru rezortu vnútra.



Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že podporuje spustenú iniciatívu. "Už niekoľko týždňov pripravujeme osvetovú kampaň, ktorá by sa mala týkať práve 1,5-metrového odstupu motoristov od cyklistov. Odštartovať by pravdepodobne mala na jeseň tohto roka," priblížil hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Petícia za bezpečnosť cyklistov a chodcov má už 13.000 podpisov. Spustila ju pred niekoľkými dňami europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová spolu s ďalšími cyklistami ako reakciu na nedávnu tragickú nehodu úspešného cyklistu Adriána Babiča i ďalšie nehody na slovenských cestách. Signatári petície vyzývajú parlament a vládu, aby urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Jedna z hlavných požiadaviek je, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféri môžu cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra.