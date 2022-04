Strana môže na kampaň do jesenných volieb minúť najviac 1,5 mil. eur

Bratislava 2. apríla (TASR) - Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných komunálnych a krajských volieb minúť najviac 1,5 milióna eur. Finančné limity kandidátov sú určené funkciou, o ktorú sa uchádzajú. Ak ide o post predsedu samosprávneho kraja alebo primátora Bratislavy a Košíc, môžu minúť na kampaň maximálne 250.000 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur bez ohľadu na to, či podala kandidátnu listinu pre jedny voľby alebo pre obe. "Každá politická strana vedie volebnú kampaň osobitne, a to bez ohľadu na to, že je súčasťou koalície. To znamená, že každá politická strana tvoriaca koalíciu môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur," informuje MV. Politická strana môže viesť volebnú kampaň v prospech svojho kandidáta aj v prípade, ak si takýto kandidát vedie volebnú kampaň zároveň aj sám.



Limit pre kandidáta na primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti závisí od počtu obyvateľov. Limity sú od 2000 eur do 100.000 eur. "Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva," upozornil rezort vnútra.



Kandidátovi, ktorý sa uchádza iba o funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje. Do nákladov na volebnú kampaň sa započítavajú aj náklady, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom sa 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.



Ak chce kandidát na šéfa kraja, primátora mesta, starostu obce či starostu mestskej časti v obci nad 5000 obyvateľov vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, musí ich viesť na transparentnom účte. Transparentný účet musí mať aj politická strana, ktorá chce vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky.



Termín jesenných volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zatiaľ nie je známy. Podľa zákonných lehôt by sa mali konať 29. októbra. Termín vyhlasuje predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). MV už predložilo návrh novely, ktorým by sa mali upraviť lehoty tak, aby sa voľby mohli konať skôr a nepripadali by na obdobie pred Dušičkami.