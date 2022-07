Rezort vnútra varuje pred technológiami pri obchodovaní s ľuďmi

Bratislava 29. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR a Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR upozorňujú na nebezpečenstvo využívania technológií pri obchodovaní s ľuďmi. Urobili tak v súvislosti s kampaňou modrého srdca so zameraním na dvojtvárnosť využívania technológií. Tú spustil pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 30. júl, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



Téma tohtoročnej kampane sa zameriava na úlohu technológií ako nástroja, ktorý môže brániť, ale aj napomôcť obchodovaniu s ľuďmi. "Značná časť nášho života sa aj vplyvom pandémie COVID-19, digitalizácie, rýchlo rastúceho využívania moderných technológií, presunula do online virtuálneho sveta, kde sa zločin obchodovania s ľuďmi rozrastá," uviedol rezort. Podľa ich slov online platformy ponúkajú obchodníkom s ľuďmi množstvo nástrojov s vyššou rýchlosťou, efektívnosťou a anonymitou na nábor, zneužívanie a kontrolu obetí.



Úrad OSN pre drogy a kriminalitu prináša v rámci kampane rady, ako sa vyhnúť obchodovaniu. Ľudia by si mali prísne nastaviť ochranu osobných údajov na svojich účtoch na sociálnych sieťach, zvážiť ich nastavenie ako súkromné a vypnúť zdieľanie polohy v príspevkoch. Nikdy by nemali zdieľať informácie, ako je telefónne číslo, adresa alebo aktuálna poloha. Pripomína, že obchodníci s ľuďmi používajú fotografie a osobné údaje ľudí, aby ich mohli vydierať, kontaktovať, upravovať, monitorovať alebo inak zlákať. Ďalej uvádza, že zvýšiť opatrnosť je potrebné aj pri reklamách, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé.



Úrad dodal, že ak by sa občania v takejto situácii ocitli, existujú dôverné linky pomoci pre tých, ktorí boli alebo sú vystavení riziku obchodovania s ľuďmi. Na Slovensku je to Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, dostupná na telefónnom čísle 0800 800 818. Viac informácií a rád, ako rozpoznať a ako sa vyhnúť obchodovaniu s ľuďmi, nájdu občania aj na webe MV SR.