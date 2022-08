Rezort vnútra vyplatí na príspevky za ubytovanie 5,34 milióna eur

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatí do konca augusta samosprávam 5,34 milióna eur na júlové príspevky za ubytovanie cudzinca. Najviac ubytovaných bolo v júli v bratislavských mestských častiach Ružinov (1119 osôb), Petržalka (895 osôb) a Staré Mesto (779 osôb), nasleduje Prešov (674 osôb) a Banská Bystrica (554 osôb). TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Mestá a obce ich (príspevky) do 5. septembra rozošlú vlastníkom či správcom nehnuteľností, ktorí počas júla poskytli ubytovanie 27.495 odídencom z Ukrajiny," priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Oproti júnu počet ubytovaných odídencov v júli klesol asi o 14 percent. Najviac ubytovaných, 34.434, bolo zatiaľ v máji, vyplýva zo štatistík. "Celková výška schválených príspevkov pre ubytovateľov za február až júl 2022 dosiahla 23,2 milióna eur," doplnil Mikulec.



Príspevok za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle vypláca štát od februára. V tejto forme je schválený do septembra. Prípadné zmeny v pravidlách sú podľa rezortu vnútra predmetom medzirezortnej diskusie.



Výška príspevku pre vlastníkov domov a bytov je osem eur za noc u dospelých a štyri eurá za dieťa mladšie ako 15 rokov. V praxi ide od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností. Zariadeniam, ktoré nepodnikajú v oblasti ubytovania, obciam a vyšším územným celkom sa príspevky poskytujú vo výške 12 eur za jednu noc u dospelých a šesť eur za dieťa do 15 rokov.



"Podmienkou na vyplatenie príspevku je zmluva ubytovateľa s odídencom a takisto splnenie povinnosti odídenca raz mesačne osobne oznámiť obci či mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie,“ vysvetlil minister. Všetky potrebné informácie, vrátane vzorov výkazov, ministerstvo vnútra zverejňuje na svojom webovom sídle.